4 büyükler ekonomik bilançoyu toparladı





BORÇ ARTIŞI YAVAŞLADI

Dört kulübün mayıs sonunda 12 milyar lira olan toplam borcu, ağustosta 13.2 milyar liraya çıktı. Borçlardaki artış yüzde 9'da kaldı. Fenerbahçe'nin borcu 3 ayda 3 milyar 740 milyon liradan 4 milyar 348 milyon liraya çıktı. Mayıs sonunda 3.4 milyarı geçen kısa vadeli borçlar, yapılandırmanın etkisiyle 877 milyona inerken, uzun vadeli borçlar 300 milyon liradan 3 milyar 470 milyona çıktı. Beşiktaş'ın borcu yüzde 1'den daha az artarken, Galatasaray'ın borcu yüzde 11 artarak 3 milyar 360 milyona, Trabzon'un borcu ise yüzde 10 artarak 1 milyar 558 milyon liraya yükseldi.