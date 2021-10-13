Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye’de dört faaliyet bölgesi belirlendi

Yönetmelikle döviz bürolarının kuruluş, şube açma, hisse devri, adres değişikliği ve grup dönüşümü başvurularında ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemede yetkili müesseseler için belirlenen dört faaliyet bölgesi için ücretler farklılaştırıldı. Bu kapsamda ücretler 2 milyon lira ile 6 Milyon lira arasında belirlendi.

SERMAYE TUTARI 10 MİLYON LİRA

Tebliğ değişikliği ile A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre verildi.