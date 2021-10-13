Kovid-19’un en büyük yan etkisi ortaya çıktı! Avrupa fiyatların önünü alamıyor

Dünyada ve Avrupa'da özellikle son iki yılda gerek petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar gerekse Kovid-19 pandemisinin ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle enerji fiyatlarında ciddi yükselişler gerçekleşti.
İNGİLTERE'DE FİYATLAR OCAKTAN BU YANA 3'E KATLANDI
İngiltere'de Ocak'ta megawatt saat başına 89'83 euro olan spot elektrik fiyatı neredeyse üçe katlanırken, yalnızca son bir ayda fiyatlar ikiye katlandı. Ağustos'ta megawatt saat başına 125,20 euro olan elektrik fiyatları Eylül'de 240,30'a kadar yükseldi. Sadece İngiltere'de değil İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya'da da yüksek oranda elektrik fiyat artışları yaşandı. İtalya'da elektrik fiyatları son bir ayda yüzde 30 yükseldi. Ağustos'ta megawatt saat başına 125,20 euro olan spot elektrik fiyatı Eylül'de 145,98'e ulaştı. İtalya'da bu yılın Ocak ayındaki elektrik fiyatı ise megawatt saat başına 60,71 euro'ydu. İtalya'da elektrik fiyatları bu yılın ilk dokuz ayında 2,5 kat arttı.
İSPANYA VE ALMANYA'DA DA FİYATLAR KATLANDI
Bir başka Akdeniz ülkesi İspanya'daki elektrik fiyat artışları da dikkat çekti. Ocak'ta megawatt saat başına 60,71 euro olan elektrik fiyatları Eylül'e gelindiğinde 147,34'e ulaştı. Böylece, yüzde 250'ye yaklaşan elektrik fiyat artışları yaşandı. Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden olan Almanya'da da elektrik fiyatları adeta katlandı.
Ocak'ta megawatt saat başına 52,81 euro olan ülkedeki spot elektrik fiyatları, Eylül'de 127,63'e yükseldi. Almanya'da elektrik fiyatlarında bu yıl yaşanan artış yüzde 250 seviyelerinde oldu. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de elektrik fiyatlarında benzer artışlar görülüyor. Yılın ilk dokuz ayında spot elektrik fiyatlarındaki artışa bakıldığında; Bulgaristan'da yüzde 220'lik bir yükseliş yaşandı.
Polonya'da Ocak'ta megawatt saat başına 54,89 euro olan elektrik fiyatları ise 100,84'e yükseldi. Türkiye'de Eylül'deki spot elektrik fiyatları ise megawatt saat başına 52,85 euro ile Avrupa'dan çok daha aşağı durumda. Ocak'ta megawatt saat başına 33,04 euro olan elektrik fiyatlarındaki yükseliş de Avrupa'nın gerisinde bulunuyor.
AVRUPA DOĞAL GAZ FİYATLARI UÇTU
Avrupa'nın en önemli doğal gaz ticaret merkezlerinde de fiyatlar yükseldi. İngiltere (NBP) doğal gaz ticaret merkezinde Ocak'ta megawatt saat başına 22,56 euro olan doğal gaz birim fiyatı Eylül'de 57,81'e yükseldi. Avrupa'nın önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden olan NBP'de ilk dokuz ayda yüzde 250'yi aşan fiyat artışı diğer önde gelen piyasalarda da yaşandı.
Almanya (Gaspool) ticaret merkezinde Ocak'ta megawatt saat başına 19,96 euro olan doğal gaz fiyatı Eylül'de yüzde 300'e yaklaşan artışla 57,45 oldu. Hollanda'da bulunan TTF doğal gaz ticaret merkezinde de doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda yüzde 270'in üzerinde arttı.
Türkiye'deki doğal gaz fiyatları da yine aynı şekilde Avrupa piyasalarının çok daha gerisinde bulunuyor. Bu yılın Ocak ayında megawatt saat başına 13,70 euro olan doğal gaz birim fiyatı Eylül'de 21,27 oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Küresel düzeyde enerji, mal ve hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz" demişti.
Başkan Erdoğan, Avrupa ülkelerinde enerji alanında yaşanan sıkıntıyı ve bazı ülkelerdeki kuyrukları da örnek vermişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakârlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" diye konuşmuştu.