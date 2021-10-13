Kovid-19’un en büyük yan etkisi ortaya çıktı! Avrupa fiyatların önünü alamıyor

İSPANYA VE ALMANYA'DA DA FİYATLAR KATLANDI

Bir başka Akdeniz ülkesi İspanya'daki elektrik fiyat artışları da dikkat çekti. Ocak'ta megawatt saat başına 60,71 euro olan elektrik fiyatları Eylül'e gelindiğinde 147,34'e ulaştı. Böylece, yüzde 250'ye yaklaşan elektrik fiyat artışları yaşandı. Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden olan Almanya'da da elektrik fiyatları adeta katlandı.

Ocak'ta megawatt saat başına 52,81 euro olan ülkedeki spot elektrik fiyatları, Eylül'de 127,63'e yükseldi. Almanya'da elektrik fiyatlarında bu yıl yaşanan artış yüzde 250 seviyelerinde oldu. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de elektrik fiyatlarında benzer artışlar görülüyor. Yılın ilk dokuz ayında spot elektrik fiyatlarındaki artışa bakıldığında; Bulgaristan'da yüzde 220'lik bir yükseliş yaşandı.