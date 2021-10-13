Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:32 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:42

Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması

AA
Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika doğal gaz açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur." dedi. Dönmez, "Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur." dedi.

Bakan Dönmez, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek." sözlerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA