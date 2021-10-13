Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğal gaz açıklaması

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur." dedi.

Bakan Dönmez, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.