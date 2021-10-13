Tamamlayıcı sağlığa esnek alternatifler geldi

NN Hayat ve Emeklilik
, Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına farklı seçenekler içeren yeni bir ürün daha sundu. 'Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; Doktor Online, Check Up ve Ekstra seçenekleri ile müşterilere diledikleri ek hizmeti tercih etme imkânı sağlıyor. Müşteriler, ayakta ve yatarak tedavilerini SGK
anlaşmalı kurumlarda, yatarak tedavilerini ise anlaşmalı özel hastanelerde SGK anlaşması sınırlaması olmadan da yaptırabiliyor. Ayrıca Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Evde Bakım ve Acil Müdahale teminatları da SGK anlaşmalı hastanelerde sigortanın kapsamında yer alıyor. Sigortalı dilerse ek hizmet içermeyen Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı alabilirken; dilerse de ek hizmetli ürünleri tercih edebiliyor. NN Hayat ve Emeklilik Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt
, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız ürünlerimizle, yalnız SGK anlaşmalı kurumlarda değil, yatarak tedavilerini anlaşmalı özel hastanelerde SGK anlaşması sınırlaması olmadan faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu sayede hastane ağımızı genişleterek müşterilerimizin en iyi sağlık hizmeti almasına ve yaşam kalitelerini daha da iyileştirerek iyi bir hayat sürmelerine destek veriyoruz. Müşterilerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecekleri farklı paket içerikleri ile seçenekler sunmaya ve ürünlerimizi farklılaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
DOKTORLA ONLINE GÖRÜŞME
Ayrıca hastanelerden mobil cihazla alınacak randevu ile doktorlarla görüntülü görüşme, doktorlarla 7/24 telefonla iletişime geçebilme ve sağlıkla ilgili profesyonel danışmaya ihtiyaç duyulduğunda psikolog, çocuk doktoru veya ana branş dallarında uzman doktorlara ulaşabilme imkânı sunuluyor.