THY’nin Afrika’daki 61’inci uçuş noktası Luanda oldu

THY uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada bugün itibariyle İstanbul-Luanda tarifeli uçuşlarının başladığı, Afrika Kıtası'nda sefer düzenlenen destinasyon sayısının da 61'e çıktığı bildirildi.

Luanda'ya çarşamba ve cuma olmak üzere haftada iki sefer düzenleneceği belirtilirken, seferlerin geniş gövdeli Airbus A-330 tipi uçağıyla; İstanbul- Librevil - Luanda - İstanbul hattında gerçekleştireceği kaydedildi.

LUANDA: BÖLGENİN TİCARET MERKEZİ

Açıklamada, "Atlas Okyanusu kıyısına kurulmuş olan Luanda şehri, bölgenin en önemli yönetim ve ticaret merkezi konumundadır. Doğal bir limana sahip şehirde ihraç edilen ürünler arasında kahve, pamuk, şeker, elmas ve tuz bulunmaktadır. Luanda seferi ile uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 128'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerini dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.