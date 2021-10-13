TOGG 100 yılımıza damga vuracak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, inşaatı hızla devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik
'teki üretim tesisinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejilerine ilişkin Varank'a bilgi verdi. Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durumla ilgili brifing alan Varank, yeni açılan kara yolları bağlantı yolunu yerinde inceledi. Bakan Varank, "Söz verdiğimiz şekilde Türkiye'nin Otomobili'ni Türk milleti ile buluşturmuş olacağız. Türkiye'nin 100 yıldır beklediği bu projeyi başarıya ulaştıracağız. Avrupa
'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası ülkemizde Gemlik'te Türkiye'nin Otomobili TOGG ile kurulmuş olacak" dedi.