Türkiye’de Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında arttı. Yurt genelinde toplam 147 bin 143 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

DOĞU MARMARA'DA 8 BİN 655 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Eylül ayında 8 bin 655konut satışı yapıldı. Bu konutların 3 bin 582'si Kocaeli'nde 2 bin 152'si Sakarya'da, 714'ü Düzce'de, 743'ü Bolu'da ve bin 461'i Yalova'da satıldı.

YABANCILAR 6 BİN 630 KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.