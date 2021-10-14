Bakan Pakdemirli, Pamukluk Barajı’nın açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle Mersin'in Tarsus İlçesine bağlı Pirömerli mahallesinde 2011 yılında temeli atılan Pamukluk barajında su tutulmaya başlandı.

Açılışa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile çok sayıda bürokrat, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Pamukluk barajının devreye girmesiyle dekar başına bin 410 lira gelir elde edileceği ve Mersin'in 37 mahallesinde yaklaşık 185 bin dekar arazi sulama suyu ile buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen Pamukluk Barajında bugün itibari ile su tutulmaya başlanıldığını belirtilirken, Barajın milli ekonomiye yıllık 260 milyon lira katkı sağlayacağını ve yine barajdan yılda 68 milyon kilowat saat enerji üretileceği bildirildi.