Bakan Pakdemirli’den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'den küçükbaş hayvancılarımıza müjde vermek istiyorum. Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.