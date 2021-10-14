Depo sorununa dijital çözüm

Özellikle İstanbul
gibi büyük şehirlerde fazladan bir odanın aylık ortalama maliyeti 1.250 TL ila 7.500 TL arasında değişiyor. Küçülen evler atılamayan fazla eşyaların nasıl değerlendirileceği sorununu da beraberinde getiriyor. Çözüm olarak ise eşya depolama hizmetleri öne çıkmış durumda. 2007'den beri bu alanda faaliyet gösteren PratikDepo
'nun verileri de yaşanan bu değişimi doğruluyor.
KİRA ARTIŞI ETKİLİ
Şirketin Genel Müdürü Okan Artemiz
'in verdiği bilgilere göre evini küçültme arayışına girenlerin oranında ciddi bir yükseliş var. 2021 yılında özellikle büyük şehirlerde yüzde 50'lere varan kira artışlarının yaşandığına dikkat çeken Artemiz, "Metrekare ve oda sayısı arttıkça kira fiyatları çok daha yüksek seviyelere gelebiliyor. Durum böyle olunca, özellikle son yıllarda daha küçük alanlar tercih edilmeye başlandı. Öte yandan aile yadigârı eşyalarımız, hobi malzemelerimiz, kitaplarımız, çocuğumuzun fazla eşyalarından vazgeçme ve elden çıkarma lüksüne de sahip değiliz. Bu ve benzeri ihtiyaçlar sebebiyle, yaşam alanlarımızda her zaman artı bir odaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada devreye giren PratikDepo, ihtiyaç duyanlara eşyalarını evlerindeki kadar güvenle muhafaza eden bir eşya depolama hizmeti sunuyoruz" diyor.