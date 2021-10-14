Fındık kabuğundan ürettiği düğmeri moda devleri kullanıyor

TEKSTİL yan sanayinin en güçlü oyuncularından biri olan Form Düğme'nin farklı iklim ve ülkelerden edindiği hammaddelerden ürettiği çeşitli form ve boyutlardaki düğmeleri dünyaca ünlü moda devleri kullanıyor. Hindistan
'dan getirdiği kokonatları, Ekvador
'dan getirdiği korozoları ve ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri olan pamuğu düğmeye dönüştürerek tekstilin dünya devlerine satıyor. Karadeniz
'den getirdiği fındık kabuklarını öğüterek düğme haline dönüştüren Form Düğme'nin Kurucu Ortağı Mustafa Oktay
, "Tekstil sektöründeki dünya devleri için sürdürülebilir ürünler artık bir seçenek değil zorunluluk. Form düğme olarak yıllar evvel bu alana odaklanarak yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik" dedi.