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Giriş Tarihi: 14.10.2021

‘Gazda ek kaynak için görüşüyoruz’

‘Gazda ek kaynak için görüşüyoruz’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans ile katılan Dönmez, Avrupa'nın yaşadığı enerji krizine değinerek, "Kıtada enerji fiyatları tarihi rekorlar kırıyor. Üretim sektörü büyük zorluklar içinde. İngiltere'de şirket iflasları konuşuluyor. Benzer şekilde Çin'de de artan talebin karşılanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında arz ve tedarik konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu anlatan Dönmez, "Uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Doğalgaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz" diye konuştu.
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‘Gazda ek kaynak için görüşüyoruz’
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