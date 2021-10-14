Hak-İş: İşverenler cömert olsun

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ayında 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zam pazarlığı için bir araya gelecek olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını belirleyecek. Asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş
Başkanı Mahmut Arslan
, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu.
GENİŞ KATILIMLI KOMİSYON
Arslan, Antalya
'da gerçekleştirilen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Asgari ücret ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, Türkiye
'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu söyledi. Asgari ücret belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, geniş katılımlı tespit komisyonu oluşturulması gerektiğine işaret etti. Kovid-19 sürecinde tüm sektörler durma noktasına gelirken üretimin devam ettiğini ve hatta ihracatta rekor kırıldığını aktaran Arslan, bunun işçiler sayesinde olduğunu ve işverenlerden daha cömert olmalarını beklediklerini kaydetti.
'BU ÜRÜNÜ SENDIKALI IŞÇI ÜRETTI'
Sendikaların cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Arslan, ürünün üstüne "Bu ürün sendikalı işçiler tarafından üretildi" gibi yazılar yazılabileceğini söyledi. Sendikalı işçi çalıştıran işverene de vergi indirimi gibi avantajlar sunulabileceğini anlatan Arslan, "Bu hükümetin de işini kolaylaştırır, gelir dağılımı azalır. Toplu sözleşmelerin olduğu yerde kayıt dışı olmaz. Sosyal güvenlik
gelirleri, vergi gelirleri artar, iş kazaları azalır" dedi.