Hamit Can Sarıoğlu: ÖTV indirimi sonrası satışlarda artış oldu

Hamit Can Sarıoğlu tarafından yapılan açıklamada, "2021 Ağustos ayı itibarı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kanunla ÖTV miktarları bazı araçlar ve fiyat aralığında olan araçlar için düşürüldü. Bu durum elbette otomobil satışlarına olumlu olarak yansıdı. Tüketicilerin sıfır otomobil alımına mesafeli durmalarına neden olan ÖTV vergisinin yakın zamanda daha da azaltılacağının müjdesini beklemekteyiz." İfadelerine yer verildi.

ÖTV'de yapılan indirimle hareketlenen piyasanın ÖTV kalkınca nasıl bir ivme yakalayıcını kendisinin bile hesaplayamadığını söyleyen Hamit Can Sarıoğlu, "Ülkemizde indirimin arkasından bir indirim daha hatta verginin tamamen kalkmış olduğu durumlar da yaşanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu verginin matrahını çok yüksek bulmuş olacak ki indirime gitti. Bu indirim sayesinde biz otomotiv sektörü temsilcileri de bir nevi can suyuna kavuştuk. Bu ÖTV derdinden otomotiv sektörünü kurtaracak çözümler için umudumuz; en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündemine gelmesi ve gereken tedbirler en kısa zamanda alınmaya devam edileceği yönündedir." Diyerek otomotiv sektörünün önemli bir temsilcisi olarak hükümete destek ve inançlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Otomotiv ve inşaat sektörlerinin bu ülke için önemli lokomotif sektörler olmasından kaynaklı olarak konuşan Hamit Can Sarıoğlu, "Bizim faaliyet göstermekte olduğumuz iki sektör de bu ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bizler de ayakta kalmak ve işimizi layıkıyla yapmak için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bundan başka, diğer bir lokomotif sektör olan turizm sektörüne de gözümüzü dikmiş durumdayız. Yakın gelecekte bu alanda da yatırımlarımızın haberlerini okuyabilirsiniz. Ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak her alanda var olmaya devam edeceğiz." dedi.