İstanbul Havalimanı ‘İşaret Dilini’ seçti

İşaretin tanıtımında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, inşaatından itibaren başlayarak bitirilemeyeceği, taşınamayacağı ve işletilemeyeceği yönünde bir çok kulp takılmaya çalışılan İstanbul Havalimanı'nın bugün dünyanın en prestijli seyahat dergileri tarafından dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçildiğini vurguladı.



ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİZ



İstanbul Havalimanı'nın bundan sonra üstüne koyarak yoluna devam edeceğini ve 'erişebilirliğe' büyük önem verdiklerini ifade eden Samsunlu "Bu tür yapılar sadece normal dediğimiz insanlar için değil, bütün insanlar için yapılıyor. Bu tür yapılara yaşamsal sıkıntıları olanlar insanlarımızın daha çok ihtiyacı var. Biz bunu kendimize hayal olarak koyduk. Bu havalimanın içinde tüm insanların yaşayabileceği bir ortam oluşturabileceğiz. Bu insanların neye ihtiyacı olduğu, onları tanıyan, emek veren paydaşlarımızla beraber yapacağız. Bu süreçte onların verdikleri desteklerle erişebilirlik sistemini oluşturduk" diye konuştu



HER YOLCUNUN CEBİNE BİR HİZMET



Türkiye'de son 20 yılda engelli bireylere yönelik sunulan önemli destek ve imkanlar sunulduğunun altını çizen Samsunlu "Havalimanımızı herkes için özgür ve erişebilir hale getirdik. Bunun soncunda kendi yaptıklarımız belgelemek ve denetlemek istedik. Bu çalışmalar sonucunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Erişilebilirlik Belgesi' için denetime giren İGA, İstanbul'da bu belgeyi alan ikinci kurum oldu. Bütün bunları her yolcunun cebine bir hizmet koymak için yapıyoruz" dedi.



DÜNYAYI DEĞİŞTİRME FIRSATI VAR



Törene katılan Türkiye'nin ilk görme engelli milletvekili olan Lokman Ayva, kendileri için seyahat özgürlüğünün hep kısıtlı olduğuna vurgu yaparak " Dünyanın neresine gidersen git böyle. Seyahat ABD'de havalimanı hatası yüzünden uçak kaçırdım. Bunların hepsini yaşamış biri olarak diyorum ki 'Lokman sen artık rahat ol'. Seyahat özgürlüğünü kullanabileceksin. İçimdeki ses diyor ki; İstanbul Havalimanı'nda rahatsın ama her yer böyle değil. Diyorum ki, bu da senin görevin. Engelli yolucular havalimanını kullansın ki dünyadaki diğer havalimanları da standartlarını bunun altına indiremesin kimse. İGA' nın verdiği böyle dünyanı değiştirme fırsatı var" diye konuştu