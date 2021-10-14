Kredi faizinde çeyrek mevduatta 2 puan indirim





KREDİ İŞTAHI YÜKSELDİ

Reel sektörün yatırım iştahının yüksek olması ticari kredilerde artışa neden oldu. Faiz indirimi öncesindeki 17-24 Eylül tarihleri arasında 4 milyar TL artan ticari krediler, 24 Eylül- 1 Ekim haftasında ise 15 milyar lira artarak 1 trilyon 659 milyar liraya yükseldi.