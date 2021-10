Octopod’dan excel’ini al da gel çağrısı

TÜRK yazılımcıları tarafından 5 yıl önce geliştirilen ve 'yazılımın çılgın girişimi' olarak tanımlanan Türkiye 'nin ilk kod yazmadan yazılım geliştirme (No Code) platformu Octopod , yeni geliştirdiği excel dosyası üzerinden birkaç tıklama ile dakikalar içerisinde iş uygulaması oluşturabilme özelliğini açıkladı. Beş yıl süren Ar-Ge çalışması sonucunda 2016 yılında iş dünyası ile buluşan Octopod, Türkiye'nin genç nüfusunun yeteneklerine ve ilgisine güvenerek 5 yılda Octopod Akademi 'de 1.500'den fazla kişiye kod yazmadan yazılım geliştirme eğitimi verdi. 3.000'den fazla öğrenciyi ise üniversitelerde ve liselerde eğiterek, dünya üzerinde gelişmekte olan No Code pazarına No Code geliştiricisi olarak eğitti. Bundan 5 yıl önce Türk yazılım sektörü için çok yeni olan No Code yazılım geliştirmenin artırılarının her geçen yıl daha fazla anlaşıldığına dikkat çeken Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo , Octopod'un 5 yılda aldığı yolu anlattı. Şenol Balo, "5 yıl önce Türkiye'nin ilk No Code yazılım geliştirme platformu olarak çıktığımız yolda her geçen gün büyüyen, gelişen bir platform olarak çalışmaya devam ediyoruz. 30'dan fazla iş ortağımızda, 200'den fazla müşteriye binlerce yazılım geliştirerek digital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ettik" dedi.