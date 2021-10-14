Türkiye’de yeni dönem başlıyor! Geri ödemesiz 200 bin lira hibe desteği verilecek

Başvuru yapacak kişilerin, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olması, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması şartlarını sağlaması gerekiyor.