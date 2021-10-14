Zeka Gücü 47 ilde 200 bin çocuğa ulaştı

Özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı
ve Turkcell'in işbirliği ile hayata geçirilen "Zeka Gücü" projesi kapsamında Türkiye'ye yeni teknoloji sınıfları kazandırılmaya devam ediliyor. Son olarak Düzce
Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen törenle Türkiye genelinde 25 yeni sınıfın toplu açılışı yapıldı. Böylece 42 ilde bulunan toplam teknoloji sınıfı sayısı 70'e ulaştı. Törene, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar
, Düzce Valisi Cevdet Atay, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül
ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun yanı sıra BİLSEM öğretmen ve öğrencileri katıldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, törende yaptığı konuşmada "Turkcell'in katkısıyla ülkemizin eğitim-öğretim süreci standartlaşmış ve kalitesi artırılmış oluyor. Bu çalışmaların uzun vadede ülkemiz için katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz" dedi. Değişen ve gelişen eğitim sistemlerinde özel yetenekli öğrenciler için oluşturulacak ders materyalleri ve atölye standartlarının onların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olması gerektiğini söyleyen Aşkar, "Bu çalışmaların uzun vadede ülkemiz için katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz. Söz konusu teknoloji sınıfları, ülkemizin dört bir tarafında öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor" ifadelerini kullandı.
TEKNOLOJİ HAMLESİNE DESTEK
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise projenin Endüstri 4.0'ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık noktasında ülkemizde ve dünyada sayılı projelerden biri olma özelliği taşdığını söyledi. Aksu, "200 bin öğrencimizin teknoloji eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli ileri teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla bu sınıflarımızın sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.
400 BİN SAAT ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMLERİ VERİLDİ
ZEKA Gücü Eğitim Portalı
'nda, bugüne dek 8 milyondan fazla sayfa eğitim içeriği görüntülendi. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında 70 bin öğrenci, kodlama ve teknoloji eğitimi aldı. Sınıflarda eğitim alan öğrencilere bugüne kadar 400 bin saat çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimleri verildi. Proje, yarışmalarda 400'ün üzerinde ödül kazandı.