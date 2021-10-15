3 milyon çiftçiye 3.4 milyar TL destek

TBMM Genel Kurulu
, pandemiden etkilenen 800 bin civarında küçük esnafa vergi istisnası getiren düzenlemeye son dakikada çiftçiler ile ilgili de önemli bir ekleme yaptı. Yapılan düzenleme ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4'lük gelir vergisi
stopajının 5 yıllık geriye dönük olarak ödenmesinin önü açılmış oldu.
2.5 MILYARI ANA PARA
Böylece çiftçiye verilen tarımsal desteklerden geriye dönük 5 yıl içinde kesilen verginin ana para ve faizleri ile geri ödenmesinin yolu açıldı. Ödemeden 3 milyon çiftçi yararlanabilecek. Toplam ödenecek para ise yaklaşık 3.4 milyar lira. Bu paranın 2.5 milyar lirası ana para 900 milyon lirası ise faiz olacak. TBMM Genel Kurulu, AK Parti
'nin vergi yasasında değişiklik yapan yasa teklifini ele alırken önergeler ile bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan en önemli ise çiftçiler ile ilgili olandı. Teklif kapsamında çiftçilere yapılan destek ödemeleri vergiden muaf tutuluyordu. AK Parti'nin önergesi ile teklife yeni bir madde eklendi. Madde ile "kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilmesini" hükme bağladı.
YEREL BASINA DESTEK VE VERGİ TAKVİMİ DEĞİŞTİ
Genel Kurul'da kabul edilen değişiklikler ile yapılan diğer düzenlemeler ise şöyle:
BEYANNAME ESKİYE DÖNDÜ: Teklifle gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi mart ayından şubat ayına çekiliyordu. Madde metinden çıkartılarak mevcut uygulamanın devam etmesi sağlandı.
VERGİ ÖDEME TAKVİMİNE DÜZENLEME: Gelir vergisi beyannamesi
ile tahakkuk eden verginin ödeme sürelerine ilişkin taksitler mart ve temmuzda ödenecek.
YEREL BASINA KORUMA: Yerel basının ilanlarının kesilmesine neden olabilecek maddede değişiklik yapıldı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı
tebliğlerin yerel basında yapılmaya devam edilmesi sağlandı.
İNŞAAT FİRMALARI: Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermelerine" ilişkin madde düzenlemeden çıkarıldı.