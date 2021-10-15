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Giriş Tarihi: 15.10.2021 14:44 Son Güncelleme: 15.10.2021 14:53

Bakan Pakdemirli duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

DHA
Bakan Pakdemirli duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere seslenerek "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor" paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere verilen destek ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun' diyerek paylaşım yapan Pakdemirli, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor." dedi.

Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma: 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL. Sertifikalı Tohum Üretim: 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL. Sertifikalı Tohum Kullanım: 226 üreticiye 64 bin 348 TL. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.

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Bakan Pakdemirli duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor
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