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Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:55

İstanbul limanları şenleniyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul limanları şenleniyor

İstanbul’da daha önce yaşanan dev yolcu gemileri Karaköy’deki Galataport limanının yapılmasından ve Pandemiden sonra yine canlanmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kruvaziyer Turizminin destinasyonlarından seferlerin yeniden başladığını yeni rekorların kırılması için startın verildiğini söyledi.

İstanbul'da geçmiş yıllarda yaşanan dev yolcu gemisindeki canlılık yine yaşanmaya başlandı. Karaköy'deki limana bir anda 5 dev yolcu gemisinin yanaştığı günlerin tekrar geleceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kruvaziyer turizminin sevilen destinasyonlarından İstanbul'a seferlerin yeniden başladığını belirterek sosyal medya hesabından Karaköy limanına yanaşan Kruvaziyer ile yeni rekorların kırılacağını söyledi.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Kruvaziyer turizminin sevilen destinasyonlarından İstanbul'a seferlerin yeniden başladı. Yeni rekorlar için hazırız. Galataport Limanı'na yanaşan Vikingsky Gemisi'ndeki misafirlerimizi bekliyoruz. Turizm sektörümüze hayırlı olsun . Eski canlılıklara ve rekorlara start veriyoruz" dedi.

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İstanbul limanları şenleniyor
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