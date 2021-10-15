İstanbul limanları şenleniyor

İstanbul'da geçmiş yıllarda yaşanan dev yolcu gemisindeki canlılık yine yaşanmaya başlandı. Karaköy'deki limana bir anda 5 dev yolcu gemisinin yanaştığı günlerin tekrar geleceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kruvaziyer turizminin sevilen destinasyonlarından İstanbul'a seferlerin yeniden başladığını belirterek sosyal medya hesabından Karaköy limanına yanaşan Kruvaziyer ile yeni rekorların kırılacağını söyledi.



Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Kruvaziyer turizminin sevilen destinasyonlarından İstanbul'a seferlerin yeniden başladı. Yeni rekorlar için hazırız. Galataport Limanı'na yanaşan Vikingsky Gemisi'ndeki misafirlerimizi bekliyoruz. Turizm sektörümüze hayırlı olsun . Eski canlılıklara ve rekorlara start veriyoruz" dedi.