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Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:28 Son Güncelleme: 15.10.2021 10:47

Marmaray'da yeni dönem başladı! Günde 450 bin yolcu yararlanacak...

AA
Marmaray’da yeni dönem başladı! Günde 450 bin yolcu yararlanacak...
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Marmaray'da bugünden itibaren akıllı telefonlar ve tabletlerle mobil internet hizmeti kullanılabilecek. Ayrıca telefon görüşmesi de yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray'da yolcular, bugünden itibaren akıllı telefonları ve tabletleriyle mobil internet hizmeti alabileceği gibi, sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.

TCDD Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; İstanbul'un olduğu kadar dünyanın da en önemli kent içi ulaşım projelerinden olan Marmaray, Avrupa ve Asya kıtaları ile İstanbul'u denizin altından birbirine bağlıyor.

Halkalı-Gebze hattında toplam 76,3 kilometre uzunluğa sahip Marmaray, metro, metrobüs, tramvay entegrasyonuyla İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgalarından birini oluşturuyor.

29 Ekim 2013'te Boğaz geçişini kapsayan 5 istasyon, 13 Mart 2019'da da Gebze-Halkalı hattında 38 istasyonu daha hizmete verilen Marmaray'da istasyon sayısı 43'e ulaştı. Açılışından bu yana Marmaray'da 600 milyona yakın yolcu seyahat etti.

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TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray, tüp tünel kesimi ile Marmaray Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar istasyonlarında yolcular, sadece tek yönlü mobil ses görüşmesi yapabilirken GSM operatörlerinin internet hizmetinden yararlanamıyordu.

Bugünden itibaren Marmaray'ı kullanacak günlük 450 bine yakın yolcu, akıllı telefonlarıyla, tabletleriyle tüm GSM operatörlerinden mobil internet hizmeti alabileceği gibi, çift yönlü sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.

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Marmaray'da yeni dönem başladı! Günde 450 bin yolcu yararlanacak...
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