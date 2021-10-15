Marmaray’da yeni dönem başladı! Günde 450 bin yolcu yararlanacak...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray'da yolcular, bugünden itibaren akıllı telefonları ve tabletleriyle mobil internet hizmeti alabileceği gibi, sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.

TCDD Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; İstanbul'un olduğu kadar dünyanın da en önemli kent içi ulaşım projelerinden olan Marmaray, Avrupa ve Asya kıtaları ile İstanbul'u denizin altından birbirine bağlıyor.