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Haberler Ekonomi Haberleri Naim Gençoğlu Elmas Kule ile kuyumculuk sektörüne yeni bir yaklaşım kazandırıyor
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:08 Son Güncelleme: 15.10.2021 11:10

Naim Gençoğlu Elmas Kule ile kuyumculuk sektörüne yeni bir yaklaşım kazandırıyor

Naim Gençoğlu Elmas Kule ile kuyumculuk sektörüne yeni bir yaklaşım kazandırıyor

Kuyumculuk sektörüne yeni bir vizyon kazandıracak olan Elmas Kule İstanbul’da yükseliyor. Kuyumcukent ve Vizyonpark’ın önemli firmalarını bir araya getirecek olan Elmas Kule projesi sektörün tüm ihtiyaçlarını bilen ve buna uygun düzenlemeler yapan profesyonel bir ekibin gözetiminde hızla tamamlanıyor.

Gençoğlu Grup'un sektördeki firmalarla gerçekleştirdiği buluşmalar neticesinde işlevsel bir planla inşa edilen Elmas Kule, farklı metrekarelerdeki kat planları ile dikkat çekiyor. 110, 136 ve 149 metrekare net alanların bulunduğu kat planlarının yanı sıra 17 adet yan hizmet mağazası da bulunan Elmas Kule, 115 bağımsız bölüme de sahip.

Naim Gençoğlu, Elmas Kule ile ilgili yaptığı açıklamada, firmaların tüm ihtiyaçlarının Elmas Kule içerisinde giderileceğini, buna yönelik planlamanın yapılarak hızla çalışmalara başlandığını belirtti. Kısa süre içerisinde sektörün ilgisini çekerek %80 oranında satış seviyesine ulaşan Elmas Kule, kuyumculuk sektörünün merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

NAİM GENÇOĞLU: ELMAS KULE KOLAY ULAŞIM İMKANIYLA DA TERCİH EDİLİYOR

Basın Ekspres yolu üzerindeki konumuyla, E5 ve TEM otoyollarına doğrudan bağlantı imkânı bulunan Elmas Kule, Marmaray'a ve diğer metro hatlarına entegre olacak yeni metro hattına da oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Elmas Kule ayrıca Kuyumcukent'in yanında yer alarak, Vizyon Park ve Kuyumcukent arasında tamamlanacak olan bağlantı yoluyla kolay erişim için önemli bir güzergâh daha kazanacak.

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Naim Gençoğlu Elmas Kule ile kuyumculuk sektörüne yeni bir yaklaşım kazandırıyor
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