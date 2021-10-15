SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır" açıklamasında bulunurken, bütçede aslan payının eğitime ayrıldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür.

2022'de bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak hedeflendi.

"BÜTÇEDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ"

2022 bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız.

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