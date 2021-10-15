TPAO’dan Sakarya Gaz sahası için anlaşma

Subsea 7 şirketinin açıklamasın göre, anlaşma deniz altı üretim sistemleri, boru sistemleri, karaya çıkacak 170 kilometrelik boru hattının yapılmasını içeriyor.

İki şirket tüm mühendislik, ekipman satın alma ve kurulum süreçlerini yürütecek.

Subsea 7'den yapılan açıklamada, "Schlumberger ve Subsea 7 konsorsiyumu, Sakarya doğal gaz sahasının geliştirilmesi için TPAO ile anlaşmaya vardı. Subsea 7'nin sorumluluğunda olacak iş 750 milyon doların üzerinde bir büyüklükte." ifadeleri kullanıldı.

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Söz konusu sahadan, doğal gaz sistemine ilk gazın 2023'te verilmesi ve plato üretime 2027'de ulaşılması planlanıyor.