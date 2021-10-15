Türkiye 73 yılın rekoruna hazırlanıyor! En çok petrol o ilde çıkarılıyor

PETROL ÜRETİMİNDE YILSONU HEDEFİ 14 MİLYON 500 BİN VARİL

Yılsonuna doğru 14 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşmayı tahmin ettiklerini belirten Demir, "Bu da son yılların en yüksek üretimi anlamına geliyor. Ülke genelinde ortalama günlük üretim ise 59 bin ile 60 bin varil arasında seyrediyor. Bunun yüzde 61 ile 62'lik bölümünü Batman Bölge Müdürlüğü olarak karşılıyoruz. İl bazında ise Batman ülke genelinde çıkarılan petrolün 3'te 1'lik kısmını oluşturuyor" açıklamasında bulundu.