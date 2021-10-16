Avrupa nükleer ve yeşil enerjiye sarıldı

Avrupa, enerji krizine karşı çare arıyor. Bir tarafta rekor fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki baskısını azaltmak için her ülke plan yapıyor. Diğer tarafta ise arz sıkıntısına çözüm aranıyor. AB liderleri 21-22 Ekim'de Brüksel'de enerji fiyatlarını masaya yatırıp, alınacak önlemleri görüşecek. Düşük gelirli haneler için destek, vergi indirimleri, küçük işletmeler için devlet yardımı ve reformlar ele alınacak. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi de gündemde. Bu önlemler dışında ülkeler yeniden nükleeri de gündeme aldı.
FRANSA DÜĞMEYE BASTI
Fransa 2030 yılına kadar yeşil hidrojende lider olmak ve endüstride lider firmaları çıkarmak için inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan 30 milyar euroluk bir yatırım planı açıkladı. Bu planın parçası olarak yeni ve daha küçük nükleer reaktörler inşa etmek de gündemde. Avrupa'nın en büyük nükleer gücü Fransa'nın hamlesine Çekya
, Macaristan
, Plonya, Romanya
, Slovakya
, Slovenya
, Hırvatistan
ve Bulgaristan
destek veriyor. İngiltere'de de nükleer enerji konusunda sesler yükselmeye başladı.
ALMANYA KARŞI CEPHEDE
Almanya'nın nükleerden uzaklaşması ise kıtada fikir ayrılığı yarattı. Almanya'nın başı çektiği Danimarka, Lüksemburg ve İspanya'nın yer aldığı cephe zararlı atık endişelerine, mevcut projelerde yaşanan gecikmelere ve artan maliyetlere vurgu yapıyor. AB'de üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 26'sı nükleer enerjiden geliyor.
10 ÜLKEDEN NÜKLEER MAKALE
GEÇTİĞİMİZ günlerde Fransa ve Polonya liderliğindeki 10 AB ülkesinden oluşan bir grup, iklim krizi ve enerji fiyatlarındaki artışa 'nükleer enerji çözümün bir parçası olmalı' başlığıyla bir makale yazdı. Avrupa gazetelerinde yayımlanan makaleye Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya ekonomi ve enerji bakanları imza attı.
GAZIN YÜZDE 40'I RUSYA'DAN
EUROSTAT verilerine göre, çoğu AB ülkesi elektrik talebini karşılamak için gazla çalışan elektrik santrallerine güveniyor ve bu gazın yaklaşık yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor. Avrupa Komisyonu, bloğun fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için bir dizi uzun vadeli önlem yayınladı. Komisyon, çözüm olarak yeşil enerjiyi sunuyor.