Giriş Tarihi: 16.10.2021

Avrupa nükleer ve yeşil enerjiye sarıldı BARIŞ ERGİN

Enerji krizi ile boğuşan Avrupa’da nükleer sesleri yükselmeye başladı. Fosil yakıtlardaki arz güvenliği ve fiyat dalgalanmalarını aşmak için yeni nükleer santral planları gündemde. Kıtada ülkeler ikiye bölündü