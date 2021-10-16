Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ’Milli hedeflerimizde kilometre taşı’ diyerek duyurdu





'REEL KESİM DESTEKLERİ İÇİN 68,9 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRIYORUZ'



Son 2 yıl içinde önemli ölçüde artırdıkları reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektör ile birlikte büyüme stratejilerini sürdüreceklerini belirten Oktay, "Özel sektör yatırımlarının oluşturduğu katma değer ve istihdamın kıymetini biliyor, son yıllarda önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine, 2022 yılında da devam ediyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5,2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2,9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1,8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz" diye konuştu.





'SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU İÇİN YÜZDE 39 KAYNAK ARTIŞI'



Oktay, savunma sanayiindeki yerlilik millilik oranını yüzde 20'ler seviyesinden yüzde 80'lere yükselterek dışa bağımlılığı büyük oranda azalttıklarını belirterek "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılında 139,7 milyar lira iken, 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liradır. Ayrıca Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak kaynak yaklaşık yüzde 39 artışla 2022 yılında 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.