İhracatta tarihi gün! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Dün bir günde...

EYLÜL AYINDA İHRACATTA REKOR KIRILMIŞTI

Genel Ticaret Sistemi'ne göre; Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artmış, 20 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada rakamlar şu şekilde paylaşılmıştı:

2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 30 artarak 20 milyar 783 milyon dolar,

İthalat, % 12,2 artarak 23 milyar 386 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, % 19,9 artarak 44 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.