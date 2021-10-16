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Giriş Tarihi: 16.10.2021

‘Merkez’in bütün rakamları nettir’

‘Merkez’in bütün rakamları nettir’
CHP lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu heyetiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın Cumhuriyet tarihi boyunca adım adım oluşturduğu iyi bir kültürü ve kadrosu olduğunu söyledi. Başkan Kavcıoğlu ise yaptığı açıklamada karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Merkez Bankası'nı yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Çalışmalarımız sürüyor, her şey güzel olacak. Görevden almaların bir kısmı bizim, bir kısmı da arkadaşların tercihi. 21 Ekim'e kadar teknik ekiple çalışıp kararımızı vereceğiz. Rezervlerimiz 125 milyar dolar seviyesinde. Merkez Bankası'nın bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir" dedi.
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‘Merkez’in bütün rakamları nettir’
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