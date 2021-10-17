Afrika’ya yatırımı artıracağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak 4 günlük Afrika
turu, 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye
-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) ve aralık ayındaki Afrika Yatırım Forumu
ve Ortaklık Zirvesi ile Türk iş dünyasının Afrika'daki yatırımlarını ve ticaretini artırmaya kararlı olduğunu dile getirdi. Türk yatırımcılar için tavsiyede bulunan Olpak, "Afrika'da Türk yatırımcılar için en öncelikli sektörler tarım, enerji, genel anlamıyla altyapı ve sağlık. Sağlığı birçok yönüyle görüyoruz. Macaristan, Türkiye ile birlikte Gana
'da sağlık alanında bir yatırım başlatıyor; 160 milyon avro değerinde. Dikkate alınacak önemli bir yatırım" diye konuştu.
GO AFRİCA PROGRAMI OLACAK
Aralık ayında da yoğun bir Afrika gündemi olacağını anlatan Olpak, "1-3 Aralık tarihleri arasında Fildişi Sahili
'nin başkentinde Afrika Kalkınma Bankası'nın bir Afrika Yatırım Forumu olacak. Ticaret Bakanımızla Macaristan'da 'Go Africa' programımız var. 17-18 Aralık'ta da İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye-Afrika 3. Ortaklık Zirvesi var. Yatırımlar gümrük birliği çerçevesinde ciddi şekilde ele alınacak. Dijitalleşme, enerji, sağlık ve sağlık turizmi, balıkçılık, altyapı, bankacılık ve finans konularını hep birlikte değerlendireceğiz" dedi.
PAZAR PAYINI LEHE ÇEVİRELİM
Olpak, Afrika ülkelerinin kendi içlerinde daha korumacı bir ekonomi geliştirdiklerini anımsatarak, "Afrika Birliği geçen yıl sonu itibarıyla Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması (AfCFTA) imzaladı. DEİK olarak AFCFTA'nın sektörler bazında Türkiye'ye ne getirdiğini araştıran bir rapor hazırladık. Buna göre Afrika'ya ihracat yapan ülkeler bazında baktığımızda ilk fırsatta bize 50 milyon dolarlık ihracat azalması getiriyor. Sadece buradan oraya ihracat yapmak yerine aynı zamanda yerel yatırımlarla kendimizi destekleyelim Afrika'daki pazar payımızı lehimize çevirelim." ifadelerini kullandı.