Binalar yıkılıyor, tarih değerini buluyor

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkân ve iç kısımdaki 4 binanın yıkımı daha önce tamamlanmıştı. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi özellikle ana cadde üzerindeki yüksek katlı binaların yıkım çalışmalarına da hız verdi.

Çok katlı binalarda yıkım

Bir tarafından kamulaştırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da işlemleri tamamlanıp, boşaltılan çok katlı binalarda da yıkım başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta başında Cemal Nadir Caddesi'ne cepheli 5 katlı binanın yıkımının ardından şimdi de caddeye cepheli 270 metrekare taban alanlı 7 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ana caddede trafiğin durdurulup, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, iş makineleri ile ana kolonları yıkılan bina kısa sürede yerle bir oldu. Bu iki binanın yıkımının yapılmasıyla da Pirinç Han ve Ulu Cami başta olmak üzere bölgenin tarihi silueti iyice gün yüzüne çıktı.

Bu arada aynı hat üzerinde bulunan alışveriş merkezi yanında bulunan ve kamulaştırması tamamlanan 2 binanın yıkımı da önümüzdeki günlerde yapılacak.

TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunan bölgenin tam bir tarih hazinesi olduğunu hatırlattı. Bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini belirterek, "Ulucami'ye kadar uzayan bölgede yer alan 'sonradan yapılmış' binaları kaldırarak, tarihi alanın açığa çıkmasını sağlayacağız. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek" dedi.