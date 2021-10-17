Cargill sürdürülebilir gıdayı odağına aldı

Dünya nüfusu 10 milyara yaklaşırken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tahminine göre 2050 yılında gıdaya talebin yüzde 70 artması bekleniyor. Artan gıda talebinin karşılanabilmesi için iklim dostu, sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapılması gerekiyor. Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan Cargill
de dünyadaki en sürdürülebilir gıda tedarik zincirini yürütme hedefiyle çalışmalar yapıyor.
Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye
ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını doğal kaynakları koruyarak karşılamak ve tüketici taleplerine cevap verebilmek için sürdürülebilir inovasyon odaklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özellikle son yıllarda artan gıda trendleri araştırmaları ve tüketici ihtiyaçlarını analiz ettiklerini belirten Tarakçıoğlu, şunları kaydetti: "Ürün portföyünü tüketim trendlerine göre geliştiren inovatif bir gıda şirketi olarak, pandemi döneminde değişen tüketici ihtiyaçları ve trendleri analiz ettik. Sağlığın her şeyden önce geldiği bu dönemde, tüketicilerin beslenme tercihlerinin de daha sağlıklı gıdalara yöneldiğini gördük. Yüz yüze eğitime ve ofislere dönüşle birlikte, kolayca taşınabilen, pratik tüketilebilen atıştırmalıklara ilgi arttı. Özellikle saklama koşullarının kolaylığı, hijyenik paketleme, uzun raf ömrü sayesinde paketli gıdalara talep yükseldi. Tüketiciler temiz etiketli, bitkisel kaynaklı, protein oranı yüksek, düşük kalori içeren ürünleri daha fazla tercih ediyor. Gıdaların üretim süreçlerinin çevreye duyarlı ve takip edilebilir olmasını önemsiyor. Hayvansal protein kaynaklarına kıyasla su tüketimi ve sera gazı emisyonu daha az olan bitkisel proteinlere ilgi artıyor."
YERLİ ÜRETİM ÖNEMLİ
1960'da Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Cargill'in global sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Murat Tarakçıoğlu, değişen tüketici ihtiyaçlarına pek çok yerli ürünle yanıt verdiklerini söyledi. Tarakçıoğlu, "Bitkisel protein portföyümüz, başta süt ve et ürünlerine alternatif olmak üzere pek çok ürün kategorisinde kullanılabiliyor. Tam protein kaynağı olan bitkisel proteinlerimiz, insan vücudunun üretemediği tüm aminoasitleri içeriyor. Sağlıklı beslenme düzenini destekleyen daha fazla ürünü gıda sektörüne sunacağız" şeklinde konuştu.
ÇİFTÇİNİN VERİMİ VE REFAHI ARTIYOR
Murat Tarakçıoğlu, gıdanın geleceği için iklim krizinin etkilerine karşı çiftçilerle omuz omuza mücadele etmenin önemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre tarım yapılan topraklarımızın alanı değişmezken, bugün 155 kişiyi besleyen bir çiftçinin, 2050'de iki kat daha fazla insanı beslemesi gerekecek. Cargill, 2030'a kadar sürdürülebilir tarım uygulamaları ve eğitimleriyle, globalde 10 milyon çiftçiye dokunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki çiftçilerin veriminin ve refahının artmasına katkıda bulunmak, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek üzere 2019'dan bu yana '1000 Çiftçi 1000 Bereket' kurumsal sorumluluk programını yürütüyor. Programa katılan çiftçiler uydudan tarla sağlığı takibi, dijital toprak analizi, meteoroloji & sulama ve tahmin istasyonu gibi dijital araçlardan ücretiz olarak faydalanıyor. Çiftçiler, 7/24 düzenli ve kapsamlı olarak danışmanlık hizmeti alıyor.