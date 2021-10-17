İlk çoklu bombaatar göreve hazır

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Bunun son örneği ise 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangâhı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak" dedi. Çoklu bombaatar TG40- BA, TG Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangâhıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.