İstanbul Havalimanı’nda görme engelliler için kolaylık

İGA
geliştirdiği mobil uygulama ile İstanbul Havalimanı
'nda, görme engelli yolculara erişilebilir seyahat kolaylığı sağlıyor. İGA tarafından hayata geçirilen "İGA yanımda" uygulamasıyla erişilebilir bir seyahatin mümkün olduğu belirtildi. İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uygulamaya ilişkin detaylara yer verildi. Mobil uygulamada geliştirilen sesli adımlar özelliğiyle görme engelli misafirlere havalimanında bağımsızca dolaşım imkânı sunulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "İstanbul Havalimanı'nda erişilebilir bir seyahat mümkün. Havalimanından genel görüntüler ekrana gelir. Mobil uygulamamızda geliştirdiğimiz sesli adımlar özelliğiyle görme engelli misafirlerimize havalimanımızda bağımsızca dolaşım imkânı sunuyoruz. İstanbul Airport mobil uygulamamızda 'uçuşu takip et' özelliğiyle uçuşunuzla ilgili güncel bilgileri anında bildiri olarak alabilirsiniz. Mobil uygulamamızdaki sesli adımlar harita geliştirmesiyle uçuş kapınızı ya da bir mekanı sorgulayabilir, sesli adımlar yönlendirmelerini erişilebilir rota üzerinde takip ederek engelsiz bir şekilde dolaşım yapabilir, 'Etrafımda ne var' özelliğiyle telefonu tuttuğunuz yönde ne olduğu bilgisini alabilir, bulunduğunuz noktaya en yakın mekanı öğrenebilir, hedefinize bağımsızca varmış olmanın keyfini çıkarabilirsiniz."