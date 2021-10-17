İstanbul zengin turist akını





30 BİN EUROLUK ODA DAHİ DOLU

Dünyaca ünlü olan Sultan Suit'ine yoğun bir talep olduğunu anlatan Radtke, "Günlük 30 bin euro olan Sultan Suit, 10 günden fazla dolu. Sadece bu örnek dahi İstanbul'a seyahat eden lüks misafir profili hakkında biraz fikir verecektir" dedi. Otellerini en çok tercih edenler arasında Amerikalılar ve Rusların ilk iki arasında yer aldığını aktaran Radtke, bunu Türk misafirlerin takip ettiğini kaydetti.