Uçuş görevlisi olarak geldikleri Senegal'de albino hastası çocukların yardım çığlığını işiten THY uçuş ekipleri, Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile iletişime geçerek Türkiye genelinde bir yardım kampanyası başlattı.

THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video

Kampanyaya gelen destekler sonrası doğal güneş kremleri ve hediyeler ile Dakar'a ulaşan THY çalışanları, elliye yakın albino hasası çocuk ve aileleri ile bir araya gelerek yardımları ulaştırdılar.

"YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kampanyayı düzenleyen ekipte yer alan kabin amiri Yusuf Babür Öztürk, imkanları dahilinde başta Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam edeceklerini söyledi.

İşleri gereği çok farklı coğrafyalara gittiklerinin altını çizen kabin amiri kabin amiri Esra Kılıç ise; "Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte Dakar'daki albino çocuklarla buluştuk. Güneş kreminin hayat kurtardığına inanmak çok zor ama öyle, inşallah annelerine doğal güneş kremi yapmayı da öğretmek istiyoruz, bu bizim hayalimiz" diye konuştu.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Uçuş ekiplerinin yardım kampanyasını twitter hesabından paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de "Bulutların üzerinde günümüzü aydınlatan güneş Afrika'da hayat karartabiliyor. Arkadaşlarımız ise o hayatlara, albino çocuklara ulaşarak onları güneşten koruyor. Dünyanın bir ucunda çocukların hayatına dokunan, şefkatli elleriyle yaralarına merhem olan arkadaşlarım iyi ki varsınız." mesajını iletti.

"THY AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Senegal Ulusal Albinizm Derneği Başkanı Mouhamadou Bamba Diop ise şunları söyledi:

"Üç albino çocuk babası bir albinoyum, dünyanın geri kalanı Afrika'daki albinizmli insanları bilmiyor. Güneş kremi gündelik yaşamımız için çok önemli ancak burada ulaşması ve satın alması bir o kadar zor bir ürün. Bunun yanında insanlarımız eğitime, sağlık çözümlerine en basitinden yemeğe dahi ulaşmakta da zorluk çekiyor. Bu coğrafyada albino olarak doğduğunuzda sizi hayalet olarak görüyorlar. Dünyanın geri kalanını özel jetlerinin penceresinden aşağıya bakıp Afrika'yı, bizi fark etmeye davet ediyorum. Bugün buraya gelen Türk Hava Yolları ailesine ve tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum."

ALBİNO HASTALIĞI NEDİR?

Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, bembeyaz bir vücutla dünyaya gelen Albinolar başta cilt kanseri ve görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık sorununun tehdidi ile yaşıyorlar. Afrika Kıtası'nda büyülü veya sihirli olduklarına yönelik var olan batıl inançlar nedeniyle her yıl pek çok saldırıya uğrayan albinoların hayatını tehdit eden bu inanışlar ile ilgili her yıl kıta genelinde ve dünya çapında farkındalık kampanyaları düzenleniyor.