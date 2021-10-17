Türkiye-Almanya arasında yeni dönem! ’Ortak projelerde başarılı olabiliriz’

ALMANYA VE TÜRKİYE ARASINDA EKONOMİK İLİŞKİLER GİDEREK GÜÇLENİYOR

Almanya ve Türkiye, kültürel, siyasi ve insani bağlarıyla dikkati çekerken, iki ülkenin ekonomik ilişkileri de giderek güçleniyor. Almanya, Türkiye'nin en önemli ticari partneri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği ihracatta Almanya ilk sırayı alırken bu ülkeye yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar oldu.

Almanya, Türkiye'nin bu yılki 8 aylık ihracatında da ilk sırayı aldı. Söz konusu ülkeye ocak-ağustos döneminde 12 milyar 406 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya, Türkiye'nin ithalatında da Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.