Yaylada hasat süresi uzadı; domatesin fiyatı 10 lirayı geçti

Yaz mevsiminde Antalya'nın yüksek rakımlı kesimlerinde yetiştirilip piyasaya sunulan domatesin hasadı, hava sıcaklığının gece 5 derecelere kadar düşmesiyle zorlaştı. Yüksek rakımlı üretim merkezlerinde havaların soğumasıyla hasat süresi uzadı. Seralardaki domatesler de hala kırmızıya dönmediği için piyasaya sürülmedi. Bu durum semt pazarları, marketler ve toptancı hallerindeki domates talebini de etkiledi. Fiyatı artan domates, semt pazarları ve marketlerde 10 liraları gördü. Üreticiden kilogramı 3,5- 4 lira bandında hasat edilen domatesin fiyatının, bir ay sonra seradakilerin piyasaya sürülmesi ile normale dönmesi bekleniyor.



'CİDDİ BİR ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM'



Ziraat Mühendisi Abdulhamit Yeter, örtü altı yetiştiriciliğinde ısının öneminin çok fazla olduğunu söyledi. Kıyıdaki ürünlerin henüz hasat edilmediğini belirten Yeter, "Yayla domateslerinin hasat süresi uzadı. Yeşil domates, soğuk havada olgunlaşıp kızarmadı. Çünkü sıcaklık geceleri 5 derecenin altına düştü. Sera domatesleri ise henüz piyasaya çıkmadığı için arz talep dengesi bozuldu. Bu durum fiyatları arttırdı. İklimin bize el verdiği ölçüde üretim yapıyoruz. Maliyetler zaten yükselmişti. Ciddi bir çözüm bulmamız lazım. Bir aylık bir boşluk oluştu. Fiyatların bu süre içinde düşeceğini sanmıyorum" dedi.





'ŞU ANDA PİYASA DOMATES YOK'



Ürünün maliyetinin 2,5 ile 3 lira civarında olduğunu belirten Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi. Yeter, "Ürünün fiyatına müdahale edilirse, bir sonraki yıl ürün yetiştiren bulamayız. İdarecilerin girdi ile maliyetlere müdahale etmesi gerekiyor. Markette 8-10 lira arasında domatesin fiyatı. Şu anda piyasa domates neredeyse yok" diye konuştu.





'HASAT SÜRESİ UZADI, FİYATLAR ARTTI'



Üretici Hasan Hüseyin Koyun ise 7 dönümlük serada 17 yıldır domates yetiştirdiğini söyledi. Bu sezon ürünlere fideleriyle birlikte 200 bin lira harcama yaptığını belirten Koyun, "Geçen sene 150 bin lirayken bu yıl 200 bin lira harcama yaptım. Masrafımı çıkarmam ve kar etmem gerekiyor ki, seneye de üretim yapayım. Hava şartları bir anda değişti. Hasat süresi uzadığı için ürünün piyasadaki tonajı azaldı. Boşluk oluşunca fiyatlar arttı" diye konuştu.