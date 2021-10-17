Yerli ve milli uygulamalar 5 yıla damgasını vurdu! Rekor saldırı engellendi

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla son 5 yılda engellenen siber saldırının 502 bin 386'ya ulaştığını bildirdi.

Saldırıların; operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu söyledi.