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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:05 Son Güncelleme: 18.10.2021 15:12

Bakan Vedat Bilgin duyurdu! 19 bin 501 öğrenciye destek verilecek

Bakan Vedat Bilgin duyurdu! 19 bin 501 öğrenciye destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 19.501 öğrenciye 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapılacağını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim için yapılacak yardım miktarlarını da açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı Twitter'dan eğitim-öğretim yardımlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin.

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Bakan Vedat Bilgin duyurdu! 19 bin 501 öğrenciye destek verilecek
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