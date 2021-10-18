Bakan Vedat Bilgin duyurdu! 19 bin 501 öğrenciye destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı Twitter'dan eğitim-öğretim yardımlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:
Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz.
Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin.
Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) October 18, 2021
Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin.