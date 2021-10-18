Fransa’dan Booking.com’a 1,2 milyon avro ceza

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da basına yaptığı açıklamada, bu kararın, bir zafer ve bu platformların uzun süredir sahip olduğu dokunulmazlığın ortadan kalktığının işareti olduğunu kaydetti.

Booking.com'dan yapılan açıklamada ise mahkemenin kararından üzüntü duyulduğu, Paris Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığı belirtildi.