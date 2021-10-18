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Giriş Tarihi: 18.10.2021 22:39 Son Güncelleme: 18.10.2021 22:45

Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza

AA
Fransa’dan Booking.com’a 1,2 milyon avro ceza

Fransa'da turizm kurallarına uymadığı gerekçesiyle sanal otel rezervasyon platformu Booking.com, 1,2 milyon avro cezaya çarptırıldı

Paris Adliye Mahkemesi, Booking.com'un, özellikle kiralanan konaklama yerleri hakkındaki bilgileri Paris Belediyesine belirlenen sürede iletmeyerek bazı turizm kurallarına uymadığına hükmetti.

Mahkeme, Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza verdi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da basına yaptığı açıklamada, bu kararın, bir zafer ve bu platformların uzun süredir sahip olduğu dokunulmazlığın ortadan kalktığının işareti olduğunu kaydetti.

Booking.com'dan yapılan açıklamada ise mahkemenin kararından üzüntü duyulduğu, Paris Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili yasaların, gerekli verilerin Paris Belediyesinin istediği şekilde hazırlanması ve iletilmesi için şirkete yeterli süre imkanı tanımadığı savunuldu.

Paris Belediyesi, istediği bilgileri belirlenen sürede iletmediği gerekçesiyle Ocak 2021'de şirkete dava açmıştı.

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Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza
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