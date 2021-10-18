Hibritlerin payı yüzde 8.5’e ulaştı

TÜRKİYE
'DE yılın ilk dokuz ayında 36 bin 824 adet hibrit otomobil satıldı. Hibrit satışları yüzde 186 arttı. Toplam pazarda hibritlerin payı 2012'de sadece yüzde 0.04 iken, 2020'de yüzde 2.91'e, 2021 Ocak-Eylül döneminde de yüzde 8.5'e ulaştı. Bu artışta özellikle kurumsal şirketlerin filo tercihlerinde hibrite yönelmelerinin de etkisi oldu. Toyota
, dokuz ayda Türkiye'de 14 bin 269 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Toplam Toyota binek satışları içinde hibritlerin payı yüzde 41'e ulaşırken Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid
, 12 bin 81 adetle en çok tercih edilen hibrit model oldu. C-HR Hybrid ise 1.848 adet satıldı.