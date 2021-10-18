İŞ-KUR yüz binlerce personel arıyor: İŞ-KUR personel alım ilanları neler?

İSTANBUL İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK SIRADA

Eylül ayında 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan Kurum, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise toplam 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu.