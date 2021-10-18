Sektörün küresel birliğini sağladık

Türkiye
, son 5 yıldır başkanlığını üstlendiği 192 üye ülkeli Dünya Posta Birliği
'nde (UPU) yaptığı çalışmalarla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin koruyucusu oldu. Dünya Posta Birliği'nde yapılan çalışmaları SABAH'a anlatan PTT
Genel Müdürü Hakan Gülten, "Sınır ötesi ücret politikası kapsamında az gelişmiş ülkelere yapılacak yüksek yıllık artışlar ile birlikte bütün ülkelerin tavan ücretlerinin 2025'e kadar eşitlenmesi kongrede değerlendirilip kabul edildi" dedi. Birliğin geleceğinin belirlendiği çok sayıda önemli karar alındığına dikkat çeken Gülten, "Şirketimiz bu dönemde Türkiye'nin birlik içerisinde en etkin şekilde temsilini sağladı. Sergilediğimiz uzlaştırıcı ve tarafsız yönetim anlayışıyla İdari Konsey
'e liderlik ederek, Birlik bünyesindeki ülkeler arasında dönem dönem meydana gelen fikir ayrılıkları konularında da arabulucu bir rol oynadık" diye konuştu. Gülten, "Ülkeler arasında karşılıklı posta trafiğinin ücretlendirme sistemini düzenleyen, artan e-ticaret gönderi trafiği açısından önem taşıyan 'varış giderleri sisteminin' yeniden düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kongrede; ABD
mevcut sistemde reforma gidilmemesi halinde UPU'dan ayrılacağını açıkladı. Sistemin reformu, birlik için uzun yıllardır tartışma konularından biriydi ve ABD'nin ayrılması Birliğin bütünlüğü açısından büyük bir risk oluşturacaktı. Konuya ilişkin çözüm sağlamak için başkanlığımızda bir olağanüstü kongre düzenlendi. Uzlaşı sağlandı. Kabul edilen ve V-Victory olarak adlandırılan formül ile uluslararası mektup ve küçük paketlerin ücretlendirme tarifelerinin hesaplanması için kullanılan sistemde yeni düzenlemeler yapıldı. Böylece hem birliğin gündeminde olan önemli bir konu karara bağlandı hem de ABD'nin birlikten ayrılmasının önüne geçildi" dedi. Söz konusu dönemde özellikle 3'üncü dünya ülkeleri için büyük avantajın sağlandığı "sınır ötesi ücret" politikasının önemine de değinen Gülten, "Ülkeler arasında ücretlendirme politikasındaki gelişmeler ile hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar doğrultusunda, bu ülkeler için sabit ücret yerine ülkeye özgü ücret uygulamasına geçildi. Yıllık artışlar ile bütün ülkelerin tavan ücretlerinin 2025'e kadar eşitlenmesi kabul edildi" diye konuştu.