‘Afrika’ya ihracat rekoru kırdık’

Mersinli işadamı ve Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri değerlendirerek, 'Verilere bakıldığında Mersin'in Afrika pazarında ilk altı ayda bir önceki yılın ilk altı ayına göre rekor bir yükseliş yaptığını görüyoruz. 2020 Yılının aynı döneminde Afrika'ya 188 milyon 291 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu yıl yüzde 90'lık bir artış ile 356 milyon 898 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa'ya ise yüzde 46'lık bir artış ile 854 milyon 528 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Asya pazarına 914 milyon 406 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bir önceki yıla göre artış oranı ise yüzde 3 oldu. Bu rakamlara bakıldığında Mersin'in geçtiğimiz yıla göre en çok Afrika pazarında büyüdüğünü görebiliriz' dedi.



'AFRİKA PAZARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'



Yılbor Boru olarak Afrika pazarında ciddi bir yer edindiklerinin altını çizen Hasan Yıldırım, 'Bizde şirket olarak bu pazara büyük önem veriyoruz. İhracatımızı geliştirmek için sürekli temas halindeyiz. Ürün kalitemizi yükseltmek, yurtdışı pazarda kalıcı olmak için Ar-Ge ekibimiz sürekli çalışma halinde. Tüm kent olarak Afrika pazarını iyi değerlendirmeli, gerekirse Afrika ülkelerinde çeşitli temaslarda bulunmalıyız' diye konuştu.