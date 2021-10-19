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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Avrupa’da enerji yoksulluğu artabilir

Avrupa’da enerji yoksulluğu artabilir
AB Komisyonu, enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceği uyarısında bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İş ve Sosyal Haklardan Sorumlusu Üyesi Nicolas Schmit, Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceğini söyledi. Komisyon'un üye ülkelere yüksek enerji fiyatlarının etkilerini azaltma konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen Schmit bu konuda adım atmanın ise ulusal hükümetlere düştüğünü ifade etti. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun eylülde yaptığı açıklamaya göre, Avrupa'da 2.7 milyon insan bir işte çalıştıkları hâlde evlerini gerektiği gibi ısıtamıyor. Doğalgaz fiyatlarındaki artış ekimde rekora ulaştı.
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Avrupa’da enerji yoksulluğu artabilir
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