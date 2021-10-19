Bitlis balında bu yıl 2 bin ton rekolte bekleniyor

Florası, prolin değer, tadı ve aroması yönünden farklı olan karakovan balı birçok hastalığa da iyi geliyor. Tamamen organik olarak üretilen karakovan ballarının kovanları Haziran ayı ortalarında yaylalara bırakılarak hiçbir katkı maddesi verilmeden elde ediliyor. Piyasada kilosunun 250-300 TL'ye alıcı bulduğu Karakovan balı birçok hastalık için yapılan ilaçların da ana maddesi olarak kullanılıyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Fuat Korkmaz, Bitlis'in karakovan varlığı sıralamasında Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını belirterek, "Bitlis'te 41 bin 623 adet karakovan sayısıyla Türkiye'de 2'nci sırada yer alıyor. Bunun yanında 117 bin 353 adet fenni kovan dediğimiz kovanımız bulunmaktadır. Bu iki kovan çeşidinden yılda toplam 2020 yılında 954 bin ton bal elde ettik. Bu yıl verimin güzel olmasını bekliyoruz. Bu kovanlardan 55 bin adedi polen tuzaklı kovandır. Bal üretiminin yanında polen üretimi de gerçekleştiriyoruz. Her kovandan yaklaşık 900 gram polen elde etmekteyiz. Toplamda 49 bin 500 gram polen elde etmişiz. Polen piyasada 140 TL'ye alıcı bulmaktadır. Bunun da Bitlis ekonomisine yaklaşık 7 milyon TL girdi sağladığını söyleyebiliriz. Bu yıl kuraklıkların olmasına rağmen 2 bin tonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Bal hasadımız başladı verimli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Haziran ayında 2 bin 500 rakımlı yaylalara çıkarak karakovanlarını bırakan bal üreticisi Güven Güngördü ise, vatandaşların hakiki bal yemeleri için çalıştıklarını söyledi.

Güngördü yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Karakovan hasat zamanımız geldi. Ekim ve Kasım aylarında Bitlis'te karakovan hasadı yapılır. 2 bin 500 rakımlı Bitlis yaylalarında kekik ve geven orijinal karakovan ballarımızı üretiyoruz. Biz firma olarak insanlar bal yesin diye balın fiyatına bakmadan orijinal bal üretiyoruz ki, insanlar rahat bir şekilde tüketsinler. Bu bölgede kekik ve geven yoğunluktadır. Dünyadaki endemik bitkilerden 3'ü burada bulunuyor. Kekik, nane ve birçok çeşit bitki var. Ürünümüz çıktıktan sonra laboratuvara gönderip prolin değerini ölçtüreceğiz. Güzel ve verimli bir hasat dönemi olur inşallah."